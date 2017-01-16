İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak

»Ana Sayfa»İran
16.01.2017 01:18
İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak
​​​​​​​Ambargonun kalkmasıyla 38 yıl aradan sonra alınan ilk yeni uçak öncelikle İmam Rıza türbesini havadan tavaf edecek sonra filoya katılacak.

İran'ın, 1979'daki devrimden bu yana aldığı "birinci el" ilk yolcu uçağı Airbus A321, Mihrabad Havalimanı'na iniş yaptı.

38 yıl sonra ülkenin ilk "birinci el" uçağı tartışmaları da beraberinde getirdi. Ülkedeki muhafazakar kesim, uçak için yapılan törenleri abartı olarak gördü.

Uçağı devrime aykırı olduğunu iddia edenleri kızdıran bir açıklama da İran Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Hasan Kasımi'den geldi.

İran devlet televizyonu TV 3'te yayınlanan Hala Hurşid programına telefonla katılan Kasımi, yolcu uçağının Meşhed'e götürüleceğini belirterek, İmam Rıza Türbesi'nin havadan tavaf ettireceklerini açıkladı.

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Kaynak: Ensonhaber

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