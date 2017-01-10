İran ve Rusya İttifakı, Nereye Kadar?

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10.01.2017 14:21

Ceren Kenar

Halep'in Suriye'de rejim güçleri tarafından işgal edilmesinin akabinde Türkiye'nin çabaları ile uygulanmaya konan Halep'teki sivillerin tahliye edilme süreci ilginç bir yarılmayı ortaya çıkardı.

Tahliye konusunda Türkiye ve Rusya bir mutabakata varmışken, sürecin ilk saatlerinde İran ve rejim güçleri bu anlaşmayı sabote etme girişimlerinde bulundu.

Rusya, hem bir şekilde dünya kamuoyuna Suriye konusunda sivillerin tahliyesini gerçekleştiren ülke imajını vermek istediği için, hem de Suriye meselesinde sahada kazanımlarını siyasi anlaşmalarla taçlandırmak niyetinden bu tahliye planı konusunda Türkiye'yi destekleyici bir tavır aldı. Hatta Suriye meselesinde müttefiki olan İran'ın sabotaj girişimlerinin Rus yetkilileri çok sinirlendirdiği söyleniyor. Bir üst düzey yetkilinin tabiriyle Rus dışişleri yetkilileri İranlılardan “bezdiklerini” ifade etmiş.

Bu ayrışma, ABD'de Beyaz Saray'ın yeni sakini ile daha da ilginç bir hâle gelebilir.

Donald Trump'ın nasıl bir dış politika izleyeceğini kestirmek zor. Lakin kadrosunu oluşturma aşamasında dikkat çeken iki dış politika eğilimi var. Trump, ekibini anti-İran ve Rusya yanlısı isimlerden seçiyor.

Kendisi de zaten Rusya ile ilişkilerin geliştirilmesi taraftarı. Putin'e olan muhabbetini saklamıyor.

Bu takdirde ABD'nin dış politikası olarak Rusya'yla belli alanlarda iş birliği yaparken, İran'a karşı Obama yönetiminden daha sert bir çizgi belirlemesi beklenebilir.

Bu ihtimal ise Rusya ve İran arasında Orta Doğu'nun son birkaç yılını belirleyen iş birliğinin yara alması demek anlamına geliyor...

Türkiye

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