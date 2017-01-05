“İran Toplumunda Merhamet ve Ahlak Kalmadı”

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05.01.2017 01:52
“İran Toplumunda Merhamet ve Ahlak Kalmadı”
​​​​​​​İran Beheşti Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Ayetullah Seyyid Mustafa Muhakkık Damad, İran'da ahlaki değerlerin zayıflamasından toplumda merhametin kalmadığını söyledi.

Beheşti Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Ayetullah Seyyid Mustafa Muhakkık Damad, İran'da ahlaki değerlerin zayıflamasından toplumda merhametin kalmadığını söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı İLNA'nın haberine göre, başkent Tahran'daki Beheşti Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen Kadına Şiddetin Önlenmesi Konferansı'nda konuşan Damad, İran toplumunda ahlakın gittikçe gerilediğini, bu durumun kadına davranışı olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

Damad, "Merhamet sahibi Allah'ın kullarıyız ama bu merhamet davranışlarımıza etki etmedi Maalesef, bu merhametsizlik sadece kadınlara karşı değil, erkeklere karşı da söz konusudur. Toplumda merhamet kalmadı." dedi.

"AHLAKI KURTARMALIYIZ"

Dinin hedefinin ahlak olduğunu dile getiren Damad, "Bir din adamı olarak toplumumuzu ahlaklı kılamamaktan utanç duyuyorum. Dinin hedefi ahlaktır. Biz bunu öğretemedik. Tüm eğitim kurumlarımız seferber olmalı ve ahlakı kurtarmalıyız." çağrısında bulundu.

Kadına şiddetin bir insan hakları konusu olduğunu hatırlatan hukuk fakültesi öğretim üyesi Ayetullah Damad, "Toplumumuz ve yöneticilerimiz samimiyetle insan haklarını kabul etmeli. Böyle olmazsa hiç bir yere varamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Şiddet kaynaklı boşanmalara işaret eden Damad, "Aile kanunla korunmaz. Aile değerleri çok daha yüksektir. Aileyi koruyacak tek şey, sevgi ve merhamettir." ifadesini kullandı.

İran'da çeşitli sosyal sorunlar nedeniyle boşanma oranlarında yükseliş gözleniyor. Son 7 ayda şiddet görmeleri sebebiyle boşanma davası için mahkemelere başvuran kadın sayısı, 44 bin 205, aynı şikayetle dava açan erkek sayısının bin 350 kişi olduğu kaydedildi.

Kaynak: Yeni Akit

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