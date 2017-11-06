İran, Suriye’de Şii Milisler İçin 'Toplama Ofisi' Açtı

Yerel kaynaklar, Devrim Muhafızları'nın Suriye'nin güneyinde, Esed rejimi kontrolündeki İzra kentinde milis toplama amacıyla ofis açtığını ifade etti. 313 Tugayı adı verilen silahlı grup için yaklaşık 200 kişinin ofise başvuruda bulunduğu, kabul edilen milislerin Devrim Muhafızları'na ait arma ve sembolleri kullandığı dile getirildi.

İran, Esed rejimine destek olmak amacıyla Suriye'ye müdahale ettiği günden itibaren ülkede 313 Özel Kuvvetler, 313 Mehdi Tugayı, Rafizi 313 gibi "313" isimli birçok Şii milis grubu kurdu. Şii inancına göre, 'Kayıp İmam Mehdi'ye tâbi olacak 313 kişiyi temsil ettiğine inanılan milis grupları daha önce başkent Şam'da da görüntülenmişti.

Suriye'de, İran tarafından desteklenen on binlerce Şii milis Esed rejimi saflarında savaşıyor.

Kaynak: Mepa-News