İran, Suriye’de 14 Askerini Daha Esed’e Kurban Etti!

AA’nın İran’daki medya kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Suriye’deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları’na bağlı, Afganistanlılardan kurulan Fatımiyyun Tugayı’ndan 14 militanın cesetleri, Horasan, Kum, Tahran, Elburz, Fars ve İsfahan eyaletlerinde gömüldü.

Suriye’de öldürülen Fatimiyyun Tugayı militanlarının, 4’ü Horasan, 4’ü Kum ve 3’ü Tahran’da gömülürken, diğer 3 militan için Elburz, Fars ve İsfahan’da törenler düzenlendiği kaydedildi.

Resmî olmayan rakamlara göre, Suriye’deki çatışmalarda öldürülen İran’a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu belirtiliyor.

İran, Suriye’de hâlen devam eden savaşta Beşşar Esed ve Rusya ile birlikte çeşitli katliamlara imza attı.