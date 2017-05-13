İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar İnşa Edilecek!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, Iğdır ve Ağrı illerinde yaklaşık 144 kilometrelik sınır duvarı inşa edeceklerini aktardı.

AA’da yer alan habere göre, Ağrı ve Iğdır arasındaki duvarın yanına aynı uzunlukta yol inşa edileceğini belirten Turan, “Beş ayrı etap hâlinde inşa edeceğimiz duvarın ihale işlemlerini tamamladık. Şu anda inşa faaliyetleri için şantiye mobilizasyonu ve yer teslimi çalışmalarını yapıyoruz. Etap etap yapılacak inşaatın ilk bölümünü ekim ayında tamamlamayı planlıyoruz.” dedi.

Duvar boyunca 15 kapı bulunacağını anlatan Turan, şöyle konuştu:

“Kapılarda kurşun geçirmez camlar bulunacak. Kapılarda üstün güvenlikli malzeme kullanıyoruz. Duvarı da taşınabilecek şekilde inşa ediyoruz. Dev blokların yapımında mukavemeti yüksek dayanıklı beton kullanıyoruz. TOKİ olarak sadece duvar kalıbı döküp monte etmiyoruz. Duvarın arkasına devriye atmak için güvenlik yolunu da yapıyoruz. İnşa sürecinin tamamı da yerli sermaye.”

TOKi Başkanı Turan, Suriye sınırında inşa edilen duvar hakkında da bilgi verdi.

Hatay’dan başlayan 688 bin 240 metre uzunluğunda Fiziki Güvenlik Duvarı’nın, 692 bin metre uzunluğundaki yol, kapı, kule gibi hizmetlerin yapımını ihale ettiklerini söyleyen Turan, şu bilgileri verdi:

“Eylül 2016’da başlayan bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 770 milyon lira sözleşme bedeli olan toplam 30 ihale gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda mayın da temizlendiği için güvenlik açısından zor ve tehlikeli şartlar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şanlıurfa sınırında ise 48 bin metrelik alanın geçici kabulü yapılmış, Hatay sınırında da 41 bin metre uzunluğundaki alan geçici kabul aşamasına getirilmiştir. Diğer alanlarda da süratle çalışmalar devam etmektedir.”