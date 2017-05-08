İran Savunma Bakanı Suudi Arabistan’ı Tehdit Etti!

Lübnan merkezli Arapça yayın yapan ve Hizbullah isimli örgütün televizyon kanalı olarak bilinen el-Manar TV’ye verdiği demeçte, İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehgan, Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman’ın, “Savaşın Suudi Arabistan’a ulaşmasını beklemeden İran’ın sınırları içerisinde gerçekleşmesi için çalışacağız.” sözlerine tepki göstererek Suudi Arabistan’ı tehdit etti.

AA’nın aktardığına göre, Suudi Arabistan yetkililerini “düşüncesizce” bir adım atma konusunda uyardıklarını söyleyen Dehgan, “Suudi Arabistanlılar düşüncesizce bir harekette bulunurlarsa, Mekke ve Medine hariç tüm krallıkları İran ordusu tarafından yok edilecek.” dedi.

Suudi Arabistan İkinci Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman, geçen hafta devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, İran’ın “aşırılık yanlısı” bir ideolojiye sahip olduğunu belirterek, “Savaşın Suudi Arabistan’a ulaşmasını beklemeden İran’ın sınırları içerisinde gerçekleşmesi için çalışacağız.” ifadesini kullanmıştı.