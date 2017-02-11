İran: Rusya’ya Hava Sahamızı Açabiliriz
AA’nın İran’ın yarı resmî ajansı Mehr’e dayandırdığı haberine göre, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkesinin Rusya ile Suriye konusunda “her türlü iş birliğine açık olduğunu” belirtti.
Tahran ve Moskova arasındaki ilişkileri “tamamen stratejik” diye niteleyen Şemhani, “Suriye’de teröre karşı mücadele, İran ve Rusya tarafından kapsamlı bir şekilde devam ediyor. İhtiyaç duyulması hâlinde Rusya’ya ait savaş uçaklarına Suriye’deki kara operasyonunu desteklemek amacıyla İran’ın hava sahasını kullanma izni verilebilir.” dedi.
Tahran yönetimi, Suriye’de hava saldırıları düzenleyen Rusya’ya 7 Ekim 2015’te hava sahasını açmıştı. Rusya bu sayede Suriye’deki hedefleri Hazar Denizi üzerindeki savaş gemilerinden fırlattığı füzelerle vurmuştu. İran, 16 Ağustos 2016’da ise ülkenin batısındaki Hemedan Şehit Nuje Hava Üssü’nü bir haftalığına Rusya’ya ait uçakların kullanımına açmıştı. Rusya, Hemedan’daki üsten kaldırdığı uçaklarıyla Suriye’de saldırılar gerçekleştirmişti.
Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.
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