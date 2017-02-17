İran-Rusya ve Türkiye Ateşkesi Denetleyecek Ortak Komisyon Kuracak
Kazakistan'ın başkenti Astana'da üçüncüsü düzenlenen Suriye konulu toplantıda Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin denetlenmesi için ortak komisyon oluşturma kararı aldı. Taraflar teknik görüşmelere Ankara'da devam edecek.
Rixos Otel'de gerçekleşen görüşmelerin ardından açıklama yapan diplomatik kaynaklar, ateşkesin denetlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında ortak komisyon kurulmasında anlaştıklarını, çalışmalara Ankara'da devam edileceğini bildirdi.
ORTAK KOMİSYON OLUŞTURMA KARARI ÖNEMLİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev de düzenlediği basın toplantısında, ortak komisyon oluşturma kararının önemine değindi. Lavrentiev, "Bu ortak grup özellikle ateşkesin izlenmesini sağlayacak ve kontrol edecek. Ayrıca siyasi süreçle ilgili de farklı açılardan çalışacak.” dedi.
Rejim ile muhalefet heyetinin çalışma grubuyla anayasal reformların başlatılması konusunda görüştüklerini öne süren Lavrentiev, tarafların şimdilik sessizlik içinde olduğunu ancak bu temasların tarafların pozisyonlarını birbirine yaklaştıracağına inandıklarını dile getirdi.
GÖRÜŞMELER ANKARA'DA SÜRECEK
Muhalifler adına açıklama yapan Muhammed Alluş, görüşmelerde ateşkes ihlallerini denetleme mekanizması ve tutukluların serbest bırakılmasını ele aldıklarını söyledi. Alluş, mekanizma üzerindeki çalışmanın devam etmesi konusunda uzlaştıklarını ve görüşmelerin Ankara’da süreceğini söyledi.
Görüşmelere katılan Beşşar Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi ise düzenlediği basın toplantısında, Astana'daki temasların Cenevre’de yapılacak müzakereler için önemli bir adım olduğunu belirtti. Caferi, görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.
Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti. İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.
6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.
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