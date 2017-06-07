İran Meclisi ve Humeyni’nin Türbesine Saldırı!

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre İran Meclisi’ne 4 kişi silahlı saldırıda bulundu. Meclis binasına giren silahlı kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, bir saldırı da Ayetullah Humeyni’nin türbesinin önünde gerçekleşti. İran devlet medyasına göre saldırının canlı bomba eylemi olduğu iddia edildi.

Meclis’e düzenlenen saldırıda en az 8, Humeyni’nin türbesine düzenlenen saldırıda ise en az 2 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında güvenlik görevlilerinin de olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA