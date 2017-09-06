İran Kürdistan’ında Protestolar Büyüyor

İran’ın Bane şehrinde (İran Kürdistanı), onbinlerce Kürt, İran’ın kendilerine yönelik zulümlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. İran emniyet güçleri ise bu gösterilere ateş açarak karşılık verdi. Ateş sonucunda onlarca kişi yaralandı. Ayrıca protesto gösterileri diğer Kürt illerine de sıçradı.

Muhalif Kürdistan Özgürlük Hareketi Partisi lideri Halil Nadiri Şarkul Avsat’a yaptığı açıklamada iki gün önce İran’dan Irak Kürdistanı’na sırtlarında yük taşıyan (kolber) iki Kürdün öldürülmesinden sonra binlerce kişinin sokaklara çıkarak İran’ın her gün Kürtlere uyguladığı zulmü protesto ettiğini belirtti.

Nadiri Bane’deki gösterilerin başka şehirlere de sıçradığını söyleyerek ‘intifada’nın başladığına dikkat çekti. Bane’deki gösterileri desteklemek amacıyla Meriwan’da da binlerce Kürdün sokaklara çıktığını vurgulayan Nadiri, “Gösteriler genişleyerek devam edecek” dedi. Serdeşt, Piranşar, Seqiz, Mahabad ve bazı illerde de barışçıl yürüyüşlere destek verilmesi çağrısı yapıldı.

Nadiri, ayrıca partisinin Bane’deki gösterileri desteklemek amacıyla bütün Kürt halkını protestolara katılmaya çağırdığını söyledi. Bu gösterilerin İran Kürdistanı’nda büyük bir intifada hareketinin başlangıcı olduğunu vurgulayan Halil Nadiri, bütün İranlı Kürt muhaliflerini güçlerini birleştirmeye çağırdı.

Diğer taraftan Kürdistan Demokratik Partisi – İran (KDP- İ) liderlerinden Kave Behrami, Şarkul Avsat’a yaptığı açıklamada Mervani ile beraber pek çok şehirde büyük gösterilere hazırlık yapıldığını hatırlatarak şöyle dedi, “Artık Kürtler, İran devletinin yaptığı zulümlerine sessiz kalmayacak.”

Kaynak: Şarkul Avsat