İran Kürdistanında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 328’e Yükseldi

Irak Kürdistanının Halepçe kenti yakınında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 328'e yükseldiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e açıklamalarda bulunan Kermanşah Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Rıza Mahmudi, son olarak deprem nedeniyle eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 211'e çıktığını belirtmişti. Mahmudi, depremde yaralanan 2 bin 504 kişinin de eyalet ve civar kentlerdeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetmişti.

Ölü Sayısı 328’e Yükseldi

Depremle ilgili son açıklama ise İran Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. İran Sağlık Bakanlığı, dün akşam meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 328’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Irak sınırında yer alan kentlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 328, yaralı sayısının ise 2 bin 600 olduğu” belirtildi. Kayıpların büyük bölümü Kırmaşan kentinden.

Irak Kürdistan Bölgesi’nde ise hayatını kaybedenlerin sayısının 7, korku ve yaralanma nedeniyle hastanelere kaldırılanların sayısının ise 321 oldu açıklandı.