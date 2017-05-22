“İran Katliamlarının Hesabını Vermeli”

Suriye’deki savaşa son vermek amacıyla her yıl düzenli aralıklarla gerçekleştirilen Cenevre görüşmeleri yine hayal kırıklığı ile noktalandı.

Suriye muhalefetinin Yüksek Müzakere Kurulu (YMK) Cenevre Heyeti Başkanı Nasır Hariri, Cenevre müzakerelerinin altıncı turunun sona ermesinin ardından açıklama yaptı.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Hariri, Beşşar Esed rejimi var oldukça “teröre karşı savaşın” netice vereceğini düşünenleri “hayalperestlikle” suçladı.

Suriye’de, Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında bir “siyasi geçişin” uygulanmasına yönelik çağrı yapan Hariri, İran’ın Suriye’ye yönelik müdahalesinin hesabını vermesi gerektiğini ifade etti.

“Mezhepçi Bir Dil Kullanmakta”

“Teröre karşı savaş” ve İran’ın Suriye’ye müdahalesini engelleme çabalarının Suriye halkının iyiliğine olduğunu belirten Hariri, İran’a bağlı milis grupların Suriye halkına karşı katliamlar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

İran’dan Suriye halkına karşı sürdürdüğü savaşın hesabının sorulmasını talep eden Hariri, “İran, emperyalist faaliyetleri kapsamında Suriye’ye müdahale etmiş ve halkımıza karşı büyük katliamlar işlemiştir. İran, bölgedeki nüfuzunu arttırmak amacıyla mezhepçi bir dil kullanmakta ve bölgedeki farklı mezhepler arasında şiddeti körüklemekten geri durmamaktadır.” dedi.

“Esed’in Tek Derdi İktidarda Kalmak”

Esed rejimi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hariri, şunları söyledi:

“Esed rejimi, iktidarda kalması karşılığında dünyanın tüm ülkeleri Suriye’yi işgal etse de bunu sorun yapmayan bir rejim. Rejimin tek isteği, kendisine karşı çıkan bütün Suriye şehirlerini yok ederek iktidarını sürdürmek.”