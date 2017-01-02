İran, Irak’a Verdiği Elektriği Kesti

İran’ın, biriken borcundan dolayı Irak’a verdiği elektriği tamamen kestiği belirtildi.

Haydar el-İbadi yönetimine bağlı Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Musab Muderis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “İran, Irak’ın biriken, yaklaşık 1 milyar dolarlık, borcundan dolayı 5 ana hatla verdiği bin 200 megavat elektriği tamamen kesti.” ifadelerini kullandı.

Elektriğin tamamen kesilmemesi için Irak Maliye Bakanlığı’yla görüştüklerini belirten Muderis, “İran’a daha önce 100 milyon dolarlık borç ödemesi yapıldı. Ancak biriken borç için herhangi bir kaynak temin edilmedi.” dedi.