İran, Irak Kürdistanıyla Sınır Kapılarından Birini Kapattı

İran hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile arasındaki üç sınır kapısından biri durumundaki Pervezhan Sınır Kapısı'nı kapattığı bildirildi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Pervezhan Sınır Kapısı Müdürü Ali Tevfik, "İran tarafının bu sabah Irak'ın Süleymaniye kentine açılan sınır kapısını kapattığını" belirtti.

Tevfik, sınır kapısının kapatılması nedeniyle ticari hareketliliğin ve geliş-gidişlerin durduğunu ifade etti.

İran ile IKBY arasında petrol ve ticari ürün geçişinin sağlandığı 3 sınır kapısı bulunuyor.

Kaynak: Tasnim Haber Ajansı, Hürriyet, AA