“İran İlk Fırsatta İdlib’e Operasyon Başlatacaktır”

»Ana Sayfa»Suriye
26.12.2016 12:55
“İran İlk Fırsatta İdlib’e Operasyon Başlatacaktır”
Orta Doğu Uzmanı Cahit Tuz, İran’ın ilk fırsatta Nusra Cephesi’ni bahane ederek Esed güçleriyle birlikte İdlib’e saldıracağını söyledi.

Suriye konusunda üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan birinin İran’ın Rusya’da imzalanan metne mutabık kalıp kalmayacağı olduğunu belirten Orta Doğu Uzmanı Cahit Tuz, “İran sözünde durmayacak ve bulduğu ilk fırsatta el-Nusra’nın İdlib’de bulunmasını bahane ederek Esed’le birlikte buraya bir operasyon başlatacaktır. Zira İran ve Esed için Suriye’de kesin başarı, muhalefetin elindeki tüm yerleri almakla olur. Kasım Süleymani’nin geçen hafta Halep’i ziyaret etmesi ve Irak’taki Şii milislerin Suriye’ye kaydırılmaya çalışmasını bu çerçevede değerlendirmek gerekir.” dedi.

“Musul’u Hâlâ Niye Kurtaramadı?”

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Tuz, şunları söyledi:

“İran, Pers milliyetçiliğiyle hareket ediyor. Halep’in alınmasından sonraki İran’ın tepkilerine bakıldığında, tarih boyunca edindiği başarısızlıkların rövanşı olarak görüyor. İran, Haşdi Şabi’yi Musul’u kurtarmak için kurduysa neden 4 aydır kurtaramadığını sormamız gerekir. Haşdi Şabi’yi İran, Musul’u kurtarmak için değil, Yemen’den Bağdat’a, Bağdat’tan da Beyrut’a kadarki coğrafyanın tamamına hüküm sürdürecek veya askerî politikaları yürütecek bir çatı olarak görüyor.” şeklinde konuştu.

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