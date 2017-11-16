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İran İki Askerini Daha Esed’e Kurban Etti

İran İki Askerini Daha Esed’e Kurban Etti

Esed saflarında yer alan İran ordusundan iki askerin Suriye'de öldürüldüğü belirtildi.

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İran resmi ajansının (IRNA) haberine göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran askerleri Mahmud Takipur ve Seyyid Ahmed Hüseyni, Meşhed kentinde törenle toprağa verildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran askerlerinin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

 

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