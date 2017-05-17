İran İki Askerini Daha Esed’e Kurban Etti!
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup iki askerin Suriye’deki çatışmalarda öldürüldüğü bildirildi.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Zeynebiyyun Tugayı’nda görev yapan iki asker, Suriye’deki çatışmalarda öldürüldü.
Seyyid Sacid ve Seyyid Naki Şah isimli askerlerin cesetleri memleketleri olan Kum kentine gönderildi.
Suriye’de 6 yıldır devam eden savaşta Beşşar Esed yönetimine askerî destek veren İran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında 15 generalin de bulunduğu binin üzerinde askerî personelini kaybetti.
Kaynak: IRNA, AA
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