İran İki Askerini Daha Esed’e Kurban Etti!

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Zeynebiyyun Tugayı’nda görev yapan iki asker, Suriye’deki çatışmalarda öldürüldü.

Seyyid Sacid ve Seyyid Naki Şah isimli askerlerin cesetleri memleketleri olan Kum kentine gönderildi.

Suriye’de 6 yıldır devam eden savaşta Beşşar Esed yönetimine askerî destek veren İran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında 15 generalin de bulunduğu binin üzerinde askerî personelini kaybetti.

Kaynak: IRNA, AA