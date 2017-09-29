İran IKBY’den Petrol Nakliyatını Yasakladı
Tahran yönetimi, İran firmalarının IKBY’den petrol nakliyatına yasak getirildiğini açıkladı.
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Tahran yönetimi, İran firmalarının IKBY’den petrol nakliyatını geçici olarak yasakladı.
Öte yandan dün Irak Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda Bağdat yönetimini muhatap alma konusunda prensipte anlaştığını duyurmuştu.
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, Irak Kürtleri, bağımsızlık referandumu, İran, petrol
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