İran Heyeti Astana’ya Geldi

İran heyetinin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Türkiye ve Rusya’nın öncülüğünde Suriye hakkında yapılması planan ilk doğrudan görüşmeler için Astana’ya geldiği bildirildi.

İran’ın Kazakistan’daki Astana Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, İran’ın Arap ve Afrika ülkelerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir el-Ensari’nin başkanlığındaki heyetin, 23 Ocak’ta başlaması planlanan Suriye hakkındaki görüşmeler için Astana’ya geldiği belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, İran heyetinin resmî görüşmelerden önce Astana’da Rusya ve Türkiye heyetleriyle bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, “Üç ülke arasındaki bu görüşmelerin amacı, Astana’daki görüşmelerin verimli olması için şartları oluşturmaktır.” ifadesi kullanıldı.

Rusya, İran ve Beşşar Esed güçleri, ilân edilen ateşkese rağmen Suriye’de birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Direnişçiler de elverdiğince bu saldırılara karşılık veriyor.