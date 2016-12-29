İran Hamas’ı Açık Açık Tehdit Etti!

»Ana Sayfa»İran
29.12.2016 11:04
İran Hamas’ı Açık Açık Tehdit Etti!
İran, Halep halkının maruz kaldığı katliam ve soykırımı kınayan Hamas’ı açık açık tehdit etti.

Tahran’dan bir yetkili, Hamas’tan İran’ın yalnız Suriye’de değil tüm bölge politikalarına riayet etmesini istedi. Aksi takdirde İslami Cihad hareketini destekleyeceklerini söyleyen yetkili, Filistin’i savunan aktörleri parçalayıp bölme mesajı verdi.

İran, Halep'te soykırımı durdurun çağrısı yaparak Halep halkının maruz kaldığı katliam ve soykırımı kınayan Hamas'ı tehdit etti. İran Dış İlişkiler ve Ulusal Güvenlik Komitesi üyesi Haşmetullah Felahet Pişe, reformcu Kanun Gazetesi'ne verdiği röportajda, Hamas'ın İran'ın bölgedeki tüm politikalarına ve Suriye işgaline karşı pozisyonunu değiştirmemesi halinde bunun maddi sonuçları olacağını söyledi.

'İSLAMİ CİHAD'I DESTEKLERİZ'

Hamas'ın Suriye'de muhaliflere desteğini düşmanca olarak niteleyen Felahet Pişe, Hamas'ı Filistin'de yalnızlaştırmakla ve Tahran'a sadık İslami Cihad hareketini desteklemekle tehdit etti.

SÖZDE DİRENİŞ EKSENİNİN NÜFUZ ŞIMARIKLIĞI!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Felahet Pişe, Hamas liderlerini tutarsızlıkla suçlayarak duruşlarını gözden geçirmelerini talep eden konuşmasında, “Şu anda direniş ekseninin nüfuz alanı Hint alt kıtasından İsrail'in sınırlarına kadar uzanıyor” iddiasında bulundu.

YAPILAN ÇAĞRIYI HAZMEDEMEDİ

Hamas 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada “Halep halkının maruz kaldığı katliam ve soykırımı kınıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. “Ümmetin tüm aklı başında ve özgür insanları ile yetkililerini Halep'teki sivillerin korunması için harekete geçmeye davet eden” Hamas kentte hayatta kalanların kurtarılmasını istemişti.

İRAN'IN UŞAĞI OLMAYACAK!

Hamas'ın önde gelen isimlerinden Ahmed Yusuf, al Khaleej sitesine yaptığı açıklamada, grubunun Halep'te yaşananlardan sonra rotasını değiştirmeyeceğini söyledi. Yusuf, Hamas'ın tepkisinin Filistin halkının tepkisinin bir yansıması olduğunu, Filistinlilerin de İsrail'in Gazze saldırılarında benzer bir zulme maruz kaldığını belirtti. Yusuf son derece kararlı bir şekilde Hamas'ın Halep ile dayanışmasını sürdüreceğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İran’da Hava Kirliliği Okulları Tatil Ettirdi24 Aralık 2016 Cumartesi 14:51
  • İran'dan Spor Takımlarına 'Türkiye' Yasağı21 Aralık 2016 Çarşamba 10:24
  • İran, Halep’teki Katliamların Protesto Edilmesinden Rahatsız!19 Aralık 2016 Pazartesi 18:52
  • Böyle Olur İran’ın ve İşbirlikçilerinin Vahdet Mesajı!18 Aralık 2016 Pazar 23:24
  • İran Cumhurbaşkanı Türkiye’nin İnsani Duyarlılığından Dahi Rahatsız18 Aralık 2016 Pazar 21:52
  • İranlı Müftüden Ruhani'ye Eşitlik ve Adalet Eleştirisi18 Aralık 2016 Pazar 08:21
  • İran'ın Fulad Futbol Takım Taraftarlarından Halep'e Destek17 Aralık 2016 Cumartesi 01:45
  • Halep İşgaliyle Övünen İran İçin Yeni Hedef Bahreyn ve Yemen16 Aralık 2016 Cuma 17:59
  • Katil İran, Halep'teki Katliamını Böyle Kutladı15 Aralık 2016 Perşembe 20:34
  • Katil İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Esed'in Halep Katliamlarına Tebrik14 Aralık 2016 Çarşamba 23:07
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim