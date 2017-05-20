İran Halkı Ruhani ile Yola Devam Dedi

Katılımın önceki yıllara göre yüksek olduğu gözlenen 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde edilen ilk sonuçlar, Ruhani'nin ülke genelinde açık ara önde olduğunu gösteriyor.

İlk sonuçların ulaşmasının ardından Ruhani taraftarları kutlama hazırlıkları yaparken, İbrahim Reisi yanlıları Ruhani'yi tebrik etti.

Hasan Ruhani Ofisi Siyasetten Sorumlu Yardımcısı Hamid Ebu Turabi, Twitter sayfasında, "Halkın kazandığına dair sonuçlar geliyor. Cumartesi günü bayram günü olacaktır. Elimize ulaşan sonuçları resmi açıklama yapılmadığı için veremiyoruz. Biraz daha sabredin. Seçim faaliyet merkezimizden resmi açıklamayı birazdan yapacağız." ifadelerini kullandı.

İbrahim Reisi yanlısı muhafazakar Keyhan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Fazli Nejad da attığı tweette, Reisi'nin seçimleri kaybettiğini şu sözleriyle aktardı:

"Muhammed Bakır Galibaf'ın oyları (Reisi'ye) gelmedi. Mustafa Mir Selim çekilmedi. Bu durum seçime kısa süre kala hızlı bir çöküşe sebep oldu."

Yine Reisi destekçilerinden Maşrik News Genel Yayın Yönetmeni, Twitter hesabından, "Şu ana kadar açılan sandıklarda Ruhani'nin oyları 2013 seçimlerinde aldığı oya ulaşmıştır. Seçimleri kimin kazandığı bellidir. Rakibimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

RESMİ SONUÇLAR AÇIKLANDI

Başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasındaki konferans salonunda konuşan İran Seçim Kurulu Başkanı Ali Asgar Ahmedi, ilk resmi sonuçları açıkladı.

Valiliklerden seçim kuruluna ulaşan ilk sonuçlara göre, 25 milyon 966 bin 729 oydan 25 milyon 182 bin 310'nun geçerli olduğunu belirten Ahmedi, reformist ve ılımlı muhafazakarların adayı Hasan Ruhani'nin 14 milyon 619 bin 848, muhafazakarların adayı İbrahim Reisi'nin ise 10 milyon 125 bin 855 oy aldığını duyurdu.

Diğer iki aday, Mustafa Mir Selim 297 bin 276 oy alırken, Mustafa Haşimiteba'ya 139 bin 331 oy çıktı.

Sonuçların tedrici olarak açıklanacağını ve kesin sonucun bugün duyurulacağını belirten Ahmedi, 40 milyonun üzerinde oy kullanıldığını bildirdi.

KAYNAK: AA