'İran, Esed'i Siyasi ve Ahlaki İtibarına Tercih Etti'

»Ana Sayfa»Suriye
09.04.2017 19:03
'İran, Esed'i Siyasi ve Ahlaki İtibarına Tercih Etti'
İranlı siyaset uzmanı Destmali, Esed'in kimyasal silah saldırısına ilişkin tavrıyla İran'ın siyasi ve ahlaki itibarını Esed rejimine feda ettiğini belirtti.

Ortadoğu uzmanı İranlı Muhammed Ali Destmali, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirdiği kimyasal silah saldırısını açıkça kınamaktan kaçınan Tahran yönetiminin bu tavrıyla uluslararası arenadaki saygınlığını Esed rejimine feda ettiği eleştirisinde bulundu.

Destmali, İran'ın "Haber Online" ajansı için kaleme aldığı makalede, "Esed'in kimyasal saldırısı karşısında İran'daki kurumlar, medya ve analistlerin duruşu, ülkenin siyasi ve ahlaki itibarını Suriye hükümetine feda etmeyi tercih ettiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

İran'ın, Beşar Esed'in kimyasal saldırısını daha güçlü ve açık bir şekilde kınaması gerektiğini aktaran Destmali, şunları kaydetti:

"Bu cinayet, Suriye'nin ortakları için de yeni sorunlar oluşturdu. Belki bu yüzdendir ki, Rusya daha ilk andan açık ve net bir şekilde, saldırının Moskova ile ilgisinin olmadığını ve tamamen Şam'ın kendi inisiyatifinde olduğunu göstermek için saldırıyı gerçekleştiren uçakların bilgisini paylaştı."

İranlı siyaset uzmanı Destmali, medyadaki analistlere, yanlı ve sloganlaşmış yorumlar yerine, gerçekçi, insancıl ve ahlaki analizlerle hem okurlarına, hem de sorumluluk sahiplerine uygun ve faydalı tavsiyeler bulunma çağrısı yaptı.

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