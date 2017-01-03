İran, Esed ve Hizbullah’ta Israr Etmeye Devam Ediyor!

»Ana Sayfa»Suriye
03.01.2017 19:15
İran, Esed ve Hizbullah’ta Israr Etmeye Devam Ediyor!
İran’ın dinî lideri Hamaney’in başdanışmanı Velayeti, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, Hizbullah isimli örgütün Suriye’den çıkmayacağını söyledi.

AA’nın İran Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) dayandırdığı haberine göre, İran’ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran’da Nuri el-Maliki ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

“Rusya ile Koordinasyon Hâlen Sürüyor”

Velayeti, son dönemde Rusya’nın Suriye’de İran’ın çıkarlarını görmezden geldiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, Tahran ve Moskova'nın Suriye konusunda koordinasyonunu “hâlen” sürdürdüğünü aktardı.

Esed Israrı!

Suriye’deki krize çözüm bulmak için yürütülen çalışmalara işâret eden Velayeti, “Suriye’nin geleceği ve barış görüşmeleri Suriye hükümeti ve dostları ekseninde yapılacak. Bu ülkenin hükümeti ve halkının iradesi dışında barış görüşmeleri yürütme girişiminde bulunanların kesinlikle bu görüşmelerde yeri olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Hizbullah Israrı!

Suriye’de altıncı yılına giren savaşta Beşşar Esed’in saflarında savaşan Hizbullah isimli örgütün, ateşkes anlaşmasıyla birlikte bu ülkeyi terk edeceğine yönelik ifadelerin sorulması üzerine Velayeti, “Hizbullah’ın ateşkes anlaşmasından sonra Suriye’den çıkacağı söylemleri düşmanların propagandasıdır.” dedi.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Esed ve Hizbulesed'in Ateşkes İhlalleri Barada Vadisi'nde Yoğunlaştı02 Ocak 2017 Pazartesi 21:14
  • Bana’dan Halep’e Veda Etmeden Önce Son Bir Şarkı02 Ocak 2017 Pazartesi 19:36
  • ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!02 Ocak 2017 Pazartesi 16:20
  • Suriye'de Rejimin Ateşkes İhlalleri Sürüyor02 Ocak 2017 Pazartesi 13:26
  • Beşşar Esed’in Tapu Oyunu!02 Ocak 2017 Pazartesi 12:43
  • ABD Direniş Gruplarını Birleştirmek İçin Çalışan Muhalif Liderleri Şehit Etti!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:41
  • Halep'ten Getirilen Yaralı Sayısı Artıyor02 Ocak 2017 Pazartesi 04:57
  • Ateşkesi İhlal Eden Esed Güçleri Halep'te Çocukları Vurdu01 Ocak 2017 Pazar 21:05
  • “Hayatta Olduğumuz İçin Şükrediyoruz”01 Ocak 2017 Pazar 15:13
  • Şam’ın Fethi Cephesi’nden Ateşkes Açıklaması01 Ocak 2017 Pazar 12:33
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim