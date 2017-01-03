İran, Esed ve Hizbullah’ta Israr Etmeye Devam Ediyor!

İran’ın dinî lideri Hamaney’in başdanışmanı Velayeti, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, Hizbullah isimli örgütün Suriye’den çıkmayacağını söyledi.

AA’nın İran Öğrenci Haber Ajansı’na (ISNA) dayandırdığı haberine göre, İran’ın dinî lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Tahran’da Nuri el-Maliki ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

“Rusya ile Koordinasyon Hâlen Sürüyor”

Velayeti, son dönemde Rusya’nın Suriye’de İran’ın çıkarlarını görmezden geldiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, Tahran ve Moskova'nın Suriye konusunda koordinasyonunu “hâlen” sürdürdüğünü aktardı.

Esed Israrı!

Suriye’deki krize çözüm bulmak için yürütülen çalışmalara işâret eden Velayeti, “Suriye’nin geleceği ve barış görüşmeleri Suriye hükümeti ve dostları ekseninde yapılacak. Bu ülkenin hükümeti ve halkının iradesi dışında barış görüşmeleri yürütme girişiminde bulunanların kesinlikle bu görüşmelerde yeri olmayacaktır.” ifadesini kullandı.

Hizbullah Israrı!

Suriye’de altıncı yılına giren savaşta Beşşar Esed’in saflarında savaşan Hizbullah isimli örgütün, ateşkes anlaşmasıyla birlikte bu ülkeyi terk edeceğine yönelik ifadelerin sorulması üzerine Velayeti, “Hizbullah’ın ateşkes anlaşmasından sonra Suriye’den çıkacağı söylemleri düşmanların propagandasıdır.” dedi.