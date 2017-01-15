İran Erbil’den Suudi Arabistan Konsolosluğunu Kapatmasını İstedi!
Pasdaran komutanı Muhammad Hüseyin Recebi, Kürdistan Bölgesi’nde 30 konsolosluk ve yabancı ülke temsilciliğinin bulunmasının normal bir durum olmadığını, bunu İran’a yönelik bir tehdit olarak gördüklerini söyledi.
Suudi Arabistan’ın Erbil’deki konsolosluğuna da değinen Recebi, Suudi Arabistan’ın İran’da kargaşa yaratmak istediğini, bu amaçla Kürdistan Bölgesi’nde konsolosluk açtığını iddia etti. Suudi konsolosluğunun kapatılmasını isteyen İranlı komutan, Kürdistan Bölgesi halkının da onlara ihtiyacı olmadığını savundu.
Bu açıklamalarla ilgili Rûdaw’a konuşan Kürdistan Bölgesi Dışilişkiler Sorumlusu Felah Mustafa, “Komşu bir ülkenin içişlerimize karşıması ve bize yol göstermesi bize ilginç geliyor. Biz komşuluk ilişkilerine saygı duyuyoruz ve bunun ikili ve biribirini anlama çerçevesinde olmasını temenni ediyoruz” dedi.
Mustafa, Kürdistan Bölgesi’nin meşru haklara sahip olduğunu, bölgeye gelen temsilcilerin Bağdat ve Erbil arasındaki işbirliği ile açıldığını ve geliştiğini vurguladı.
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nun da bu çerçevede yasal olarak açıldığını belirten Mustafa sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz hiçbir ülkeye tehdit oluşturmuyoruz. Geçmişimiz bunun bir ispatıdır. Açık bir siyaset yürütüyoruz ve bölgede hiçbir çekişmede taraf olmadık. Ülkeler arasında yaşanan herhangi bir çekişmenin Kürdistan Bölgesi’ne taşımamasını umuyoruz. Çünkü biz, Kürdistan Bölgesi halkı için barış, istikrar ve refahı amaçlıyoruz.”
Kaynak: Rudaw
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