İran Ekonomik Krizin Nedenini Anlamak İstiyorsa Zalim Dış Politikasına Baksın!
HAKSÖZ-HABER
İran medyası, ülkede başlayan gösterilerin arkasında Hamaney'in dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin payı olduğunu kaydetti.
Konuyla ilgili basında yer verilen haber şöyle:
İran lideri Ayetullah Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu.
İran'da cuma hutbelerinde, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu hükümetin ekonomi politikaları eleştirildi.
İran medyasında yer alan haberlere göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in, dün Ruhani'nin de aralarında olduğu Uzmanlar Meclisi üyelerini kabul ettiği görüşmede "direniş ekonomisi" vurgusu yaparak hükümeti ekonomi konusunda eleştirmesinin ardından ülkenin birçok kentinde okunan cuma hutbelerinde Ruhani hükümetinin ekonomi politikaları hedefe konuldu.
Ülkenin önde gelen din adamlarından Meşhed İmamı Ayetullah İlmu'l Hüda, hutbesinde, ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.
Vatandaşlardan bazılarının temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu söyleyen İlmu'l Hüda, "Halkın alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Halktan bir kısmının yoksulluk nedeniyle aile üyeleri ve eşleri karşısında başları öne eğiliyor." dedi.
Şiraz İmamı Ebulfazl Rezevi Erdekani ise halkın ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini belirterek, "Halkın sorunları kağıt üstündeki veriler ve rakamlarla çözülmüyor. Hükümetin ömrü tükenmek üzere ancak ekonomik sorunlar hala ortadan kalkmadı. Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını çözmek için çaba harcamalı ve bu çabaların etkileri halkın sofrasında kendini göstermelidir." diye konuştu.
Erdekani, "Hükümet, dünyanın kapıları bize açıldı petrol fiyatları yükseldi derken, halkın beli pahalılık karşısında büküldü." ifadelerini kullandı.
İsfahan Cuma İmamı Muhammed Taki Rehber de hutbesinde, ülkedeki işsizlik konusunda hükümeti eleştirdi. Rehber, ekonomik durgunluğun dayanılmaz seviyeye geldiğini bu nedenle ülkede binlerce kişinin işsiz kaldığını kaydetti.
Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentinin Cuma İmamı Ayetullah Muhammed Müctehid Şebisteri ise Hamaney'in direniş ekonomisi tezlerini ele alarak, hükümetin bu konuda etkili girişimlerde bulunmadığını öne sürdü.
Tahran İmamı Ayetullah Muhammed İmami Kaşani ise Hamaney'in tezlerine destek vererek, "Direniş ekonomisi, halkın sofrasında hissedilmelidir." dedi.
İran lideri Hamaney'in ekonomi doktrini sayılan "direniş ekonomisi", yabancı yatırıma bağlı kalınmaması ve ülkenin kendi kaynaklarıyla kalkınmasını öngörüyor.
Ekonomik Durgunluğun Asıl Nedeni Görmezlikten Geliniyor!
Öte yandan gerek Ruhani hükümetini hedef gösteren Hamaney, gerek olayı yukarıdaki şekilde yorumlayan imamlar meselenin Suriye ile ilgili kısmını galiba bilinçli olarak atlıyorlar. Başta Suriye olmak üzere İslam coğrafyasının birçok bölgesindeki savaş ve yıkımın doğrudan destekçisi pozisyonunda olan İran rejiminin savaş ekonomisine aktardığı para dikkate alındığında doğal olarak bunun halka yansıması sefalet olacaktır. Özellikle de Suriye, Irak ve Yemen’de edindiği pozisyonun İran ekonomisine yüklediği mali yük ortadayken ekonomik gerilemenin arkasındaki bu başat faktörü görmezlikten gelip faturayı Ruhani hükümetinin ekonomi politikalarına kesmenin inandırıcılığı yok.
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