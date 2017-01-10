İran Devriminin İslamiliği ve Haşimi Rafsancani Hilal tv’de Konuşulacak
Hamza Türkmen'in sunum ve yönetimini yaptığı Hilal tv'deki haftalık "Ulustan Ümmete" programında 11 Ocak Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren “İran Devriminin İslamiliği Meselesi ve Haşim Rafsancanî” başlıklı konu ele alınıp müzakere edilecek. Programın konuşmacıları Hamza Türkmen ve Selahaddin E. Çakirgil.
“İran Devriminin İslamiliği Meselesi ve Rafsancanî” başlıklı konuyu Hamza Türkmen, İran'daki devrim sürecini 1978 Şura, daha sonra Tevhid, o kapatıldıktan sonra Hicret haftalık dergileriyle Türkiye'de; 1980'den sonra da bir yazar ve gazeteci olarak bizzat İran'da bulunarak takip etmiş olan düşünce ve dava öncülerimizden Selahaddin Eş Çakırgil ile ele alıp müzakere edecek.
Programda 1979 İran Devrimi'nin Türkiye'de nasıl öğrenildiği ve algılandığı;
Devrimden beklentilerin ne olduğu ve neyle karşılandığı;
Devrim'le ilgili İslamilik konusunun nasıl takdim edildiği ve dünya müslümanları tarafından nasıl algılandığı;
Devrim'in vaatleri, Devrim'den beklentiler ve hayal kırıklıkları gibi konular ele alınacak.
Ulustan Ümmete Programı’nın son bölümünde ise 08 Ocak Pazar günü hayatını kaybeden Devrim'in öncülerinden, Devrim'in ilk Meclis Başkanı ve 4. Cumhurbaşkanı olan Haşim Rafsancanî'nin rolü, misyonu ve son dönemde karşılaştığı müşküller değerlendirilecek.
Konuştuğumuz Ulustan Ümmete Programı yöneticisi Hamza Türkmen, İran'daki devrim süreciyle ilgili 2-3 oturum yapacaklarını belirtti. Türkmen, 11 Ocak Çarşamba gecesinde ilk olarak ele alacakları konuyla, bugün Irak ve Suriye'de ABD ve Rusya ile işbirliği içinde katliam ve zalimlik ifsadına düşen, gittikçe de İslam'ın muhkem değerlerinden yabancılaşan İran'ın, Devrim yıllarındaki algısını ele alacaklarını belirtti. Türkmen, Suriye’de ve Irak’ta kitlesel katliamlara karışan İran’ın geldiği yerin vahametini ve oluşturduğu travmaları anlamak için Devrim’in ilk yıllarını değerlendirerek işe başlanması gerektiğini ifade etti.
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