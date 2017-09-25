İran Devrim Muhafızları Komutanı Suriye’de Öldürüldü!

Mepa News sitesinin İran medyasına dayandırdığı haberine göre, İran Devrim Muhafızları’nda üst düzey bir komutan olan Rıza Sencerani, Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor bölgesinde IŞİD ile yaşanan çatışmalarda öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı komutanlardan üst düzey rütbeli Murtaza Hüseyin Şelmeni de geçtiğimiz ağustos ayında Beşşar Esed’in saflarında savaşırken, Humus kentinin doğu kırsalındaki çatışmalarda öldürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları, 2013 yılının başından bu yana Suriye’de Esed’in saflarında direnişçilere karşı aktif olarak savaşıyor.