İran Destekli Şii Çeteler Irak’taki İnsanlık Suçlarını Sürdürüyor

'IŞİD ile mücadele' bahanesiyle Irak'taki mevcuiyetini arttıran İran, kendisine bağlı miis güçler aracılığıyla ülkede Sünnilere karşı büyük bir katliam operasyonuna girişmiş durumda.

Bir süre önce İran destekli milis grubu 'İmam Ali Ketibesi' tarafından yayınlanan videoda, Iraklı sivillere yönelik insan hakları ihlalleri ile sık sık gündeme gelen "Ebu Azrail" takma adlı Eyüp Falih Hasan isimli Şii milis de boy gösteriyor.

Görüntülerde Şii milislerin elinde esir bulunan kişinin, aracın arkasına bağlanarak sürüklendiği ve feci şekilde bir işkenceye maruz kaldığı görülüyor.

Irak'ta IŞİD'e karşı ABD destekli operasyonlar başladığı günden bu yana, Şii milis gruplar insanları diri diri yakmak da dahil bir çok savaş suçu ile gündeme geldiler.

Sosyal medyada paylaşılan video:

GRAPHIC:video shows Abu Azrael (أبو عزرائيل)of Iran-backed Iraqi militia group "Kata'ib al-Imam Ali"dragging ISIS fighter body behind a car. pic.twitter.com/R1Mz1zMDWg — Iran in Syrian war (@warreports) 19 Ağustos 2017

"Kafalarına sıkar bırakırız"

Öte yandan "Ebu Azrail" takma adını kullanan Şii milis, geçtiğimiz sene yayınlanan bir görüntüsünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunmuş ve "Irak'taki hiç bir adamını sağ bırakmayız" ifadelerini kullanmıştı.

"Ebu Azrail" ayrıca, Bağdat'ta çalışan Türk işçileri kastederek "Kaçırma falan değil, köpek gibi kafalarına sıkar bırakırız" tehdidinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz sene yayınlanan video:

Kaynak: Mepa-News