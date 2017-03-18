İran Destekli Husiler Cuma Namazı Vaktinde Katliam Yaptı

»Ana Sayfa»Yemen
18.03.2017 11:23
İran Destekli Husiler Cuma Namazı Vaktinde Katliam Yaptı
Yemen’in Mağrib bölgesinde cuma namazında cami basan Husiler 34 Yemenli Müslümanı katletti.

Camiye roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda avluda da bir patlama yaşandı.

İran destekli Husiler daha önce Sana kentinde “Haşuş ve Bedir camilerini Cuma namazını esnasında hedef alınmasını” bahane göstererek tehditler savurmuşlardı.

Kaynak: Fetih Medya

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • ABD’den Yemen’e 20 Hava Saldırısı02 Mart 2017 Perşembe 22:13
  • “Yemen’e İnsani Yardım Ulaştırmak Fiilen İmkânsız Hâle Geldi”01 Mart 2017 Çarşamba 10:06
  • “Yemen’de Kadınlar ve Çocuklar Vahşi Saldırılara Maruz Kalıyor”17 Şubat 2017 Cuma 17:10
  • Yemen’de İnsani Kriz Büyüyor!16 Şubat 2017 Perşembe 14:59
  • “Dünyadaki En Büyük Gıda Sıkıntısı Yemen’de Yaşanıyor”08 Şubat 2017 Çarşamba 19:13
  • Savaş Riyad'a Dayandı07 Şubat 2017 Salı 08:39
  • ABD “Operasyonda Sivil Kayıplar Oldu” Dedi, Katliamı Hasır Altı Etti02 Şubat 2017 Perşembe 23:30
  • İHH’dan 5 Bin Yemenliye Gıda Yardımı31 Ocak 2017 Salı 18:56
  • El Kaide Bir ABD Askerini Esir Aldı29 Ocak 2017 Pazar 20:06
  • ABD Kuvvetleri Yemen'de El-Kaide’ye Saldırdı: 40 Ölü29 Ocak 2017 Pazar 14:41
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Basın - Osman Turhan
    Basın - Osman Turhan
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim