İran Destekli Husiler Cuma Namazı Vaktinde Katliam Yaptı
Yemen’in Mağrib bölgesinde cuma namazında cami basan Husiler 34 Yemenli Müslümanı katletti.
Camiye roketatar ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda avluda da bir patlama yaşandı.
İran destekli Husiler daha önce Sana kentinde “Haşuş ve Bedir camilerini Cuma namazını esnasında hedef alınmasını” bahane göstererek tehditler savurmuşlardı.
Kaynak: Fetih Medya
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