İran Destekli Esed Güçleri Doğu Guta’da Püskürtüldü!

»Ana Sayfa»Suriye
13.04.2017 11:06
İran Destekli Esed Güçleri Doğu Guta’da Püskürtüldü!
Doğu Guta bölgesindeki direnişçilerin İran destekli Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıları püskürttüğü bildirildi.

Ceyşu’l-İslâm’ın medya biriminden yapılan açıklamada, Şam’ın Doğu Guta bölgesinde İran destekli Beşşar Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların püskürtüldüğü belirtildi.

Fetih Medya’da yer alan habere göre, yaşanan çatışmalarda Esed güçlerinden çok sayıda militan öldürüldü ve Esed güçlerine ait T72 tipi bir tank imha edildi.

Esed güçlerinin 4 aydan bu yana, Doğu Guta’yı alarak, direnişçilerin Şam’daki merkez karargâhı konumunda olan Duma kasabasını ele geçirmeye çalıştıkları belirtiliyor.

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