İran Bu Kez de Ayetullah Muntazeri'nin Oğlunu Tutukladı
İran'da Hüccetülislam Ahmed Muntazeri'nin (61), babası Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri'nin 1988'de rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü mensuplarının idamını eleştirdiği ses kaydını sosyal medyada paylaştığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.
Ahmet Muntazeri'ye ait resmi internet sitesi amontazeri'de yer alan açıklamaya göre, Özel Ruhaniyet Mahkemesi'ne çağrılan Muntazeri, mahkeme binasına gitmesinin ardından herhangi bir ön bildirim olmaksızın alıkonularak tutuklandı.
Ahmed Muntazeri, babası Ayetullah Muntazeri'nin 1988'de rejim karşıtı Halkın Mücahitleri Örgütü mensuplarının topluca idam edilmesini eleştirdiği ses kaydını sosyal paylaşım sitesinden yayınladığı gerekçesiyle, 27 Kasım'da Özel Ruhaniyet Mahkemesi tarafından 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ayetullah Muntazeri ailesine ait telegram sayfasından paylaşılan mahkeme kararında, Huccetulislam Ahmed Muntazeri'nin "milli güvenlik aleyhinde faaliyette bulunmaktan 10 yıl, gizli ses kaydını yayınlamaktan 10 yıl ve rejim karşıtlığından 1 yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapse mahkum edildiği" belirtilmişti. Kararın devamında, hafifletici nedenlerden dolayı Muntazeri'nin 6 yıl hapis yatmasına hükmedildiği aktarılmıştı.
Mahkemenin kararında ayrıca, "din adamlığı" kimliğine aykırı davrandığı gerekçesiyle Ahmed Muntazeri'nin 3 yıl "sarık ve cübbe" giyinemeyeceği kaydedilmişti.
AYETULLAH MUNTAZERİ KİMDİR?
Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri (1922-2009), 1984'te Uzmanlar Meclisi tarafından İran devrim lideri Humeyni sonrasında yerine geçecek kişi olarak seçildi. Humeyni'ye yazdığı mektupta, hukuk ve kanunlara uygun olmayan idamlar ve insan hakları ihlallerine itiraz eden Muntazeri, 1989'da Humeyni tarafından azledildi.
Muntazeri, "Ayetullah Muntazeri'nin Hatıraları" kitabında, 15 Ağustos 1988'de "Halkın Mücahitleri" örgütünden 2 bin 800 ila 3 bin 800 kişinin idam edildiğini belirtiyor. Söz konusu idamların İslam hukukuna uygun olmadığını öne süren Muntazeri, dava konusu ses kaydında ise bu idamlardan "İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük cinayeti" şeklinde söz ediyor.
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