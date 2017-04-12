İran Bir Daha Olursa Cevap Verecekmiş!

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12.04.2017 11:34
İran Bir Daha Olursa Cevap Verecekmiş!
İranlı yetkililer her zamanki gibi yine asmış, kesmiş! ABD ordusu tekrar Suriye’yi hedef alırsa karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuşlar. Peki, bugüne dek onlarca kez saldıran İsrail’e neden tek bir defa karşılık vermemişler?

İran’ın resmî ajansı İRNA’nın haberine göre, İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, Rusya’daki mevkidaşı Sergey Şoygu’yla yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin Suriye’de Beşşar Esed rejimine ait hava üssünü vurmasını değerlendirdi.

ABD’nin uluslararası kanunlara aykırı davrandığını savunan Dehkan, “Amerikalılar Suriye’ye tekrar saldırmaları durumunda bunu ağır ödeyecekler. Bilmelidirler ki, saldırıları cevapsız kalmayacaktır.” dedi.

Ne Olmuştu?

ABD ordusu, geçen cuma Esed rejimine yönelik füze saldırısı düzenlemiş, Doğu Akdeniz’de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin Suriye’nin Humus vilayetinde Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü’nü vurduğu açıklanmıştı.

Söz konusu saldırının İdlib’in Han Şeyhun beldesinde Esed güçleri tarafından düzenlenen ve 100’ü aşkın sivilin hayatını kaybetmesine, 500’ü aşkın sivilin de yaralanmasına neden olan kimyasal saldırılara karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Kaynak: İRNA, AA, Haksöz Haber

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