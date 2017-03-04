İran BAE'ye Ait İki Tekneye El Koydu
İran, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Basra Körfezi'nde BAE'ye ait iki tekneye el koyarak, teknelerdeki 9 kişiyi gözaltına aldı.
Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası yakınlarında İran kara sularını ihlal ettiği öne sürülen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait iki teknedeki 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İran Yargı Erki'ne ait Mizan Haber Ajansı'na konuşan Kiş Adası Başsavcısı Muhammed Abbasi, ada yakınlarında BAE'ye ait iki balıkçı teknesinin İran kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu duyurdu.
Başsavcı Abbasi, el koyulan teknelerdeki yabancı uyruklu 9 kişinin de gözaltına alındığını kaydetti.
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