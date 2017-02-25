İran, Askerî Öğrencilerini Suriye’ye Gönderiyor!

»Ana Sayfa»Suriye
25.02.2017 16:19
İran, Askerî Öğrencilerini Suriye’ye Gönderiyor!
İran Devrim Muhafızları’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesi öğrencileri, askerî eğitim kapsamında Suriye’ye gönderiliyor.

İranlı medya kaynaklarına ve Suriyeli muhalif isimlere göre İran, Suriye’yi yeni subayları için bir deneme sahası olarak kullanıyor.

İran medyası, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı Tahran merkezli İmam Hüseyin Üniversitesi’nin, eğitim programı çerçevesinde askerî öğrencilerini Suriye’de savaşmaya gönderdiğini belirtti.

İran’ın Esed’e Olan Desteği

2011’den beri direnişçilere karşı Beşşar Esed güçlerinin en büyük destekçisi olan Tahran, Şii inancına mensup kimseler için kutsal sayılan Seyyide Zeynep Türbesi’ni müdafaa etmek için bölgede birlik bulundurduğunu söylüyor. İran, Suriye’ye ilk olarak askerî danışmanlarını, daha sonra da İran Devrim Muhafızları’nı göndermişti.

Rusya ve Esed’le birlikte çeşitli katliamlara imza atan İran’ın, Suriye’de hüküm süren azınlık rejimine 1980’li yıllardan bu yana destek verdiği biliniyor.

“En Az 100 Öğrenci Suriye’de”

İman Hüseyin Üniversitesi’nin başında bulunan İran Devrim Muhafızları komutanlarından Murtaza Saffari, en az 100 öğrencinin “savaş koşullarını tecrübe etmeleri” amacıyla Suriye’ye gönderildiğini belirtti.

Saffari, İran merkezli bir haber ajansına şu açıklamada bulundu:

“İki aylık eğitim için bölgeye giden öğrencilerden bazıları şehit oldu, birçoğu yaralandı. Bazıları ise daha uzun bir üre için ülkede konuşlandırıldı.”

“1000 İranlı Asker Suriye’de Öldü”

Suriye, İran’ın 1980’li yıllardaki Irak savaşından bu yana resmî olarak savaşan birlikler gönderdiği ve kayıp verdiği ilk bölge. İran devletine bağlı Tasnim Haber Ajansı’na göre yaklaşık 1000 İranlı asker Esed’e kurban edildi.

Kaynak: Mepa News

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