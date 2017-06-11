İran, Aden Körfezi’ne Savaş Gemisi Gönderdi!
İran, Yemen kıyılarındaki Aden Körfezi’ne 2 savaş gemisi gönderdi.
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İran Deniz Kuvvetleri’nin lojistik destek gemisi Buşehr ile Elborz kruvazöründen oluşan 47’nci Filo Aden Körfezi’ne gönderildi.
Gemilerin nisan ayında gönderilen 46’ncı Filo’nun dönüşü üzerine sevk edildiği belirtildi.
Arap Yarımadası’nın güney kıyısında Hint Okyanusu’nu Kızıldeniz’e bağlayan stratejik bir konumda yer alan Aden Körfezi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen’e düzenlediği askeri operasyonlar açısından hassas konumda bulunuyor.
Kaynak: Tesnim, AA
Etiketler : iran, aden körfezi, yemen
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