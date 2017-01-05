İran, 6 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
AA’nın İran medyasına dayandırdığı haberine göre, Suriye’de Devrim Muhafızları Komutanlığı bünyesinde Beşşar Esed’in saflarında savaşan ve bu ülkedeki çatışmalarda öldürülen Afganistan asıllı militanlardan oluşan Fatimiyyun Tümeni’ne mensup 4 militanın cesetlerinin Kum kentinde toprağa gömüldüğü belirtildi.
Diğer iki militanın cesetlerinin ise Meşhed ve Kaşan kentlerinde toprağa gömüldüğü aktarıldı.
Suriye’de 6 yıldır devam eden ve milyonlarca insanı yerinden eden savaşta İran askerleri, Esed güçleriyle birlikte direnişçilere karşı savaşıyor. Tahran yönetimi ise Suriye’deki çatışmalarda aralarında generallerin de olduğu bini aşkın asker ve militanını Esed’e kurban etti.
İran’ın Afganistan Asıllı Militanları
Devrim Muhafızları Komutanlığı bünyesinde Suriye’ye gönderilen İran’ın militan gücünün ana unsurunu Fatimiyyun Tümeni oluşturuyor.
Esed’in saflarında direnişçilere karşı savaşmak için İran tarafından Suriye’ye gönderilen Afganistan asıllı militanların oluşturduğu Fatimiyyun Tümeni de bu ülkedeki çatışmalarda ağır kayıplar verdi.
Bunlardan en dikkat çekeni Fatimiyyun Tümeni Komutanı Afganistan asıllı Ali Rıza Tevessuli’nin Mart 2015’te Dera’daki çatışmalarda öldürülmesi oldu. Fatimiyyun Tümeni’nin diğer komutanlarından Rıza Haveri aynı yıl ekim ayında, Hüseyin Ferdayi aralıkta, Ali Beyat ise geçen yıl nisan ayında Suriye’de öldürülmüştü. Fatimiyyun Tümeni Komutan Yardımcısı Muhammed Hasan Hüseyni ise geçen yıl haziranda Tedmur (Palmira) kentindeki çatışmalarda öldürülmüştü.
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