İran, 3 Askerini Daha Esed’e Kurban Etti!

İran’dan yayın yapan “dana.ir” haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup, binbaşı Ahmed Gulami ve rütbesi açıklanmayan Muhammed Rıza Şeybani Suriye’deki çatışmalarda öldü.

Öte yandan, “shahidnews” haber ajansı da rütbesini açıklamadığı İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup askerlerden Hamid Befende’nin Suriye’de öldürüldüğünü duyurdu.

Suriye’de 5 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta Rusya ve Beşşar Esed ile birlikte çeşitli katliamlara imza atan İran, bu ülkedeki çatışmalarda şu ana kadar aralarında en az 15 generalin de bulunduğu binin üzerinde askerini Esed’e kurban etti.

Kaynak: AA