İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
İran Devrim Muhafızları’na bağlı Fatimiyyun Tugayları mensubu 2 militan daha Suriye’deki çatışmalarda öldürüldü.
AA’nın İran’ın resmî ajansı İRNA’ya dayandırdığı haberine göre, İran Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye’ye gönderilen Afganistan asıllı militanlardan oluşan Fatimiyyun Tugayları mensubu Sadık Zamani (18) ve Naim Gulami (29) isimli iki militan Suriye’deki çatışmalarda öldürüldü.
Son bir hafta içinde Suriye’deki çatışmalarda 10 İran militanının öldürüldüğü belirtiliyor.
İran Devrim Muhafızları bünyesinde Suriye’ye gönderilen İranlı militanların yanı sıra Afganistan asıllı militanlardan oluşan Fatimiyyun Tugayları ve Pakistanlılardan oluşan Zeynebiyyun Tugayları da Beşşar Esed’in saflarında yer alıyor.
Tahran yönetimi, Suriye’deki çatışmalarda bugüne kadar aralarında generallerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin askerini Esed’e kurban etti!
Etiketler: suriye, iran, fatimiyyun tugayları, afganistan, sadık zamani, naim gulami, iran devrim muhafızları
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