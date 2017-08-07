Irak'ta Yerel Seçimler 2018'e Ertelendi

Irak meclisi, yerel seçimlerin oy çoğunluğuyla önümüzdeki yıla ertelenerek milletvekili genel seçimleriyle birlikte yapılmasına karar verdi.

Şii Ulusal İttifak Koalisyonu milletvekili Abbas Beyati yaptığı açıklamada, mecliste yapılan oylamada "yerel seçimlerin, Nisan 2018'deki milletvekili genel seçimleriyle birlikte yapılmasına karar verildiğini" belirtti.

Yerel seçim tarihinin daha önce 2 Eylül 2017 olarak açıklandığını hatırlatan Beyati, "Irak meclisindeki Yasa Komisyonunun yerel seçimlerin ertelenmesine yönelik meclise sunduğu önerge oy çokluğu ile kabul edildi." dedi.

En son 20 Nisan 2013'te yerel seçimlerin yapıldığı Irak'ta, ülkedeki toplam 19 vilayetteki il meclisleri ve ardından valilerin belirlenmesi için Eylül 2017'de yerel seçim yapılacağı duyurulmuştu.