“Irak’ta Temmuz Ayında 241 Kişi Hayatını Kaybetti”

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonu’nun (UNAMI) hazırladığı aylık raporda, temmuz ayı içinde ülke genelinde gerçekleşen saldırılar ve silahlı guruplar arsında çıkan çatışmalarda 241 kişinin hayatını kaybettiği, 271 kişinin de yaralandığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, raporda, en çok sivil kaybın Musul’da meydana geldiği ifade edildi. Musul’da geçen ay 121 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı kaydedilen raporda, Musul’u 38 can kaybı ve 85 yaralı ile Bağdat’ın, daha sonra da 33 can kaybı ve 49 yaralı ile Enbar’ın takip ettiği kaydedildi.