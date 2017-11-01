“Irak’ta Silahlı Gruplar Seçime Katılmayacak”

Bağdat hükümetinin Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında, genel seçimin Mayıs 2018’de yapılması ve “silahlı kanadı bulunan siyasi parti ile grupların” seçimlere katılmaması kararı alındığı belirtildi.

Başbakan Haydar el-İbadi de, düzenlediği basın toplantısında, Haşdi Şabi’nin “güvenlik mekanizmasına bağlı bir kurum” olduğuna ve bunların siyasete (seçime) katılmayacağına dikkat çekerek, “Askeri kurumlarla siyaseti ayırmak lazım.” dedi.

Öte yandan, Irak’taki tüm sınır kapılarının sadece Bağdat hükümeti tarafından kontrol edileceğini vurgulayan el-İbadi, “güvenlik güçlerinin” Irak-Türkiye arasındaki Habur ile Fişhabur sınır kapılarında ülke bayraklarını göndere çektiklerini kaydetti.

Kaynak: AA