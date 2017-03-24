Irak'ta Sadr Yanlılarından Hükümet Karşıtı Gösteri

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, ölüm tehditleri aldığını belirterek, öldürülse dahi yandaşlarından ülkedeki yolsuzluklara karşı gösterilere devam etmelerini istedi.

Irak'ta reform talep eden Sadr yanlıları, başkent Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Şii lider Sadr, binlerce yandaşının katıldığı gösteride yaptığı konuşmada, "Öldürülsem bile reform devrimini bıkmadan sıkılmadan devam ettirin. Gösterilerin sonuna kadar barışçıl olmasını sağlayın." dedi.

Reform çağrısı yapılan bu gösteriler nedeniyle ölüm tehditleri aldığını belirten Sadr, "Irak halkının, Yeşil Bölge'ye girişi onların (yolsuzluk yapanların) sonunun başlangıcıydı. Bunu tekrar yapmaya gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Gösteriler devam ettikçe yolsuzluk yapan siyasetçilerin güç kaybettiğini söyleyen Sadr, şöyle devam etti:

"Gösterileri bıraktığınız an bunlar sizi celladın eli altındaki mahpus gibi boyun eğdirmeye zorlayacak. Biz, Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmeyiz. Bunlar, mezhepçi çatışma ortamı yaratmaya tüm güçleriyle devam edecek. Sizi bu konuda uyarıyorum. Mal, nüfuz ve silahla sizi aldatmasınlar. Vatan size emanettir. Oyunuzu Irak'ı bugün açlık ve teröre teslim edenlere değil, yolsuzluk ve mezhepçilikten uzak olanlara verin."

SADR'DAN SEÇİM BOYKOTU MESAJI

Mukteda es-Sadr, büyük bölümü eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde bu göreve getirilen Yüksek Seçim Komiserliği üyelerinin değiştirilmesi talebini de tekrarladı. Bunun gerçekleşmemesi halinde seçimleri boykot edeceklerini aktaran Sadr, "Eğer ölürsem de bu konuda seçim halkın olacak." dedi.

Sadr, konuşmasında ordunun desteklenmesi gerektiğine de vurgu yaparak, "Kurtarılan bölgeleri yabancı güçler değil, ordunun kontrol etmesi lazım. Orduya elimizden gelen desteği sunabiliriz. Vakti gelince bu konuda ittifaka varılır." ifadelerini kullandı.