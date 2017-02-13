Irak'ta Sadr Destekçilerinin Protesto Eyleminde 5 Gösterici Öldü

»Ana Sayfa»Irak
13.02.2017 08:47
Irak'ta Sadr Destekçilerinin Protesto Eyleminde 5 Gösterici Öldü
Irak İçişleri Bakanlığı dün Bağdat'ta meydana gelen çatışmalarda 5 göstericinin öldüğünü, 174'ünün yaralandığını açıkladı.

Şii lider Mukteda es-Sadr'ın destekçileri dün başkent Bağdat'ta protesto gösterisi düzenledi.

Güvenlik güçleri göstericilere müdahale etti. Başkent Bağdat'ta şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Irak İçişleri Bakanlığı çatışmalar sırasında 5 göstericinin de haaytını kaybettiğini açıkladı.

Olaydan bir gün sonra yapılan açıklamada 174 göstericinin de yaralandığı ifade edildi.

Şii lider Mukteda es-Sadr yanlıları, "Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin değiştirilmesi talebiyle" protesto gösterisi düzenlemişti.

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