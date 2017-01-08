Irak'ta Pazar Yerine Bombalı Saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, en az 50 kişi de yaralandı.

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı, Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda bulunan Sadr kentindeki Cemile halk pazarı yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken en az 50 kişi de yaralandı. Patlamada ayrıca pek çok dükkân ve araçta hasar meydana geldi. Reuters saldırıyı IŞİD’in üstlendiğini iddia etti.