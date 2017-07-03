Irak'ta Mülteci Kampında Canlı Bomba Saldırısı: 14 Ölü

Enbar Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine, Enbar'ın batısında yer alan Vefa beldesindeki göçmen kampını hedef alan canlı bomba saldırısında çoğu kadın ve çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını belirtti. Duleymi, hayatını kaybedenler arasında 2 polisin de olduğunu kaydetti.