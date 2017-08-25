Irak’ta İki Toplu Mezar Bulundu

Bağdat yönetiminin Savunma Bakanlığı’na bağlı “Savaş Medya Ağı” tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul’un batısındaki Badoş bölgesinde bulunan cezaevinin yakınında IŞİD tarafından infaz edildiği belirtilen 500 tutukluya ait cesetlerin yer aldığı iki toplu mezar bulunduğu kaydedildi.

AA’da yer alan habere göre, toplu mezarlardan birinde 30, diğerinde ise 470 cesedin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu kişilerin IŞİD’in Musul’u ele geçirmesinden önce Badoş Cezaevi’nde tutulan tutuklu ve hükümlüler olduğu ifade edildi.

Musul’un batı yakasında kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Badoş Cezaevi, Ebu Gureyb’den sonra ülkenin 2’nci büyük cezaevi olma özelliği taşıyor.