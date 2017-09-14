Irak'ta İki Canlı Bomba Saldırısı: 50 Ölü
Irak'ın güneyindeki El Nasıriyye kentinde meydana gelen iki canlı bomba saldırısında 50 kişi öldü, 80'in üzerinde kişi de yaralandı.
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Canlı bomba eylemcileri, El Nasiriye'de bir lokanta ve polis karakolunu hedef aldı.
İlk saldırının hedefi olan lokantaya giren canlı bomba üzerindeki bombayı patlattı.
Daha sonra bir grup militan lokantadakilerin üzerine ateş açtı.
Bu saldırıyı, bir karakola düzenlenen canlı bomba eylemi takip etti.
Saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında İran vatandaşları da bulunuyor.
Yaralı sayısı ise 80'nin üzerinde. Bunlar arasında durumu ağır olanlar bulunduğu bildiriliyor.
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