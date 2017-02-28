Irak'ta İbadi'ye Protesto

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkenin güneyindeki Vasıt vilayetinde protesto edildi.

İbadi, Bağdat'ın güneyindeki Vasıt vilayetinde onlarca üniversite öğrencisi tarafından yolsuzluk gerekçesiyle protesto edildi.

Vasıt Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Yunus Mehdi, İbadi beraberindeki bakanlarla birlikte üniversiteye geldi. Onlarca öğrencinin, İbadi ve ekibinin üniversiteye girişine izin vermeyerek buradan ayrılmasını istediğini söyledi.

Protestocu öğrencilerin "hükümetteki yetkililerin yolsuzluk yaptığı" yönünde slogan attığını aktaran Mehdi, İbadi'ye bağlı koruma ekibinin öğrencileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.

Konuyla ilgili Başbakan İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversiteleri siyasi çatışma ortamından uzaklaştırmak ve öğrencileri ihtilaflara bulaştırmamak gerekir." denildi.

"SADR, İBADİ'DEN ÖZÜR DİLEDİ"

Öte yandan Şii lider Mukteda es-Sadr, gerçekleştirilen protestonun ardından yayınladığı yazılı açıklamasında, "Eylemciler ve onları kışkırtanlar kim olursa ve hangi tarafa meyilli olursa olsun bu yaptıkları (protesto) kabul edilemez. Bu reform projesini olumsuz etkiler. Bunu yapanlar, rektörlük veya dekanlık tarafından ya üniversiteden kovulmalı ya da cezalandırılmalı. Başbakana saldırmak devlete karşı gelmektir. İbadi, yolsuzluklardan müstesnadır. İster Sadr Hareketi mensubu isterse provokatörlerden olsun bu eylemi düzenleyenler adına İbadi'den özür diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Irak Başbakanı İbadi, kabinesindeki bakanlarla birlikte haftalık Bakanlar Kurulu toplantısını Bağdat'ın yaklaşık 180 kilometre güneyindeki Vasıt vilayetinde gerçekleştirecekti. İbadi, toplantı sonrasında ise burada bir basın toplantısı düzenleyecekti.