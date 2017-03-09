Irak’ta Düğün Salonuna Bombalı Saldırı: 23 Kişi Hayatını Kaybetti!

Irak’ın Salahaddin vilayetinde düğün salonuna düzenlenen canlı bomba saldırısı sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Irak’ın Salahaddin vilayetine bağlı Beyci’nin batısındaki Ceziretu’l-Haccac bölgesinde düğün salonuna canlı bomba saldırısı düzenlendi.

Saldırı nenediyle 23 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ın yaklaşık 280 kilometre kuzeyinde yer alan ve ülkenin en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu Beyci, Haydar el-İbadi yönetimi tarafından 2015 yılında IŞİD’den alınmıştı.