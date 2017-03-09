Irak’ta Düğün Salonuna Bombalı Saldırı: 23 Kişi Hayatını Kaybetti!
Irak’ın Salahaddin vilayetinde düğün salonuna düzenlenen canlı bomba saldırısı sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
AA’nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Irak’ın Salahaddin vilayetine bağlı Beyci’nin batısındaki Ceziretu’l-Haccac bölgesinde düğün salonuna canlı bomba saldırısı düzenlendi.
Saldırı nenediyle 23 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın yaklaşık 280 kilometre kuzeyinde yer alan ve ülkenin en büyük petrol rafinerisinin bulunduğu Beyci, Haydar el-İbadi yönetimi tarafından 2015 yılında IŞİD’den alınmıştı.
Etiketler: ırak, salahaddin, beyci
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Irak’ta Düğün Salonuna Bombalı Saldırı: 23 Kişi Hayatını Kaybetti!Irak’ın Salahaddin vilayetinde düğün salonuna düzenlenen canlı bomba saldırısı sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
“Musul’daki Çatışmalarda 16 Sivil Hayatını Kaybetti”Irak’ın Musul kentinde, Haydar el-İbadi yönetimine bağlı ordu birlikleri ile IŞİD militanları arasında meydana gelen çatışmalarda 16 sivilin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bildirildi.
Musul'da Kimyasal SaldırıDünya Sağlık Örgütü (DSÖ), IŞİD’e yönelik çatışmaların şiddetlendiği Musul kentinde kimyasal saldırıya maruz kalan 12 sivilin Erbil'deki hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.
“Münbiç'i Esed’e Teslim Ettiniz, Neden Sincar'dan da Çekilmiyorsunuz?"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkmamasına tepki gösterdi.
PKK’lı Militanlarla Suriyeli Peşmergeler Sincar’da ÇatıştıIrak’ta, Musul’un Sincar ilçesinde, PKK’ya bağlı militanlar ile Suriyeli Peşmerge güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.
RÖPORTAJ
- 'Sonucu, Endişeli Memnuniyetsizler Belirleyecek'Siyaset bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, referandumun en önemli belirleyicilerinin, düzenin endişeli memnuniyetsizleri olduğu kanısında. Tosun’a göre, parti sadakati zayıf hareketli seçmenlerin tutumu ve MHP seçmeninin stratejik oyları etkili olacak.
- 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a: 'Adalet, Adalet, Adalet'28 Şubat’ın 20. Yıldönümü üzerine Al Jazeera’ye konuşan Ahmet Taşgetiren, "Kur’an’da şöyle der: ‘Bir topluma olan öfkeniz, kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin.’ Adalet, adalet, adalet diyelim" diye konuştu.
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Kur’an-ı Kerim Anlaşılmak Zorunda mıdır?Kuranıkerim bize anlaşılmak zorunda olan bir nesne değildir, anlamak isteyen onunla barışık olmalı ve ümmetle kavgayı bırakmalıdır.
- Bilgi Kaynağı Olarak Nebevi SünnetŞüphesiz müslümanın, birçok kaynaktan bilgi edinmesi ve değişik alanlardaki farklı bilgileri Hz. Peygamber'in sünneti sayesinde öğrenmiş olması, insan aklı için pek çok yeni ufuklar açmıştır.
- Kur'an’ı Anlama Yolunda Tarihselci Metoda İtirazİlahiyatçı Ali Rıza Demircan, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'nun, 'Kayıt Dışı Din' başlıklı makalesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Ataşehir’de Polis Aracına Silahlı Saldırı Düzenlendi!
- “Cenevre Görüşmelerinin 5. Turu 23 Mart’ta Başlayacak”
- Irak’ta Düğün Salonuna Bombalı Saldırı: 23 Kişi Hayatını Kaybetti!
- Camiye Tehdit Mektubu Gönderen ABD’liye Hapis Cezası Verildi
- 156 Kara Harp Okulu Öğrencisi Hakkında Dava Açıldı
- İşgalci İsrail’in Ezan Yasağı Kararına Ezanlı Tepki
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
- Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
- Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
- Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: İnsan Şu 18 Maddeyi Bir Okumaz mı?
- ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!
- “Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
- Macaristan ve Sırbistan’daki Mülteci Kamplarına Yolculuk
- Direnişçiler Esed Güçlerine Ait Bir Karargâhı Havaya Uçurdu!
- “Babamın Ölümüyle İlgili Bazı Belirsizlikler Var”
- Şam’ı Özgürleştirme Heyeti Halep Havaalanı’nı Vurdu!
- ‘FETÖ’ Şüphelisi Tetkik Hâkiminin Cezaevinde Öldüğü İddiası Yalanlandı!
- Yemenli Kadınlar: Sessizliğiniz Çocuklarımızı Öldürüyor!
- Pes Doğrusu! Başörtülü Öğrenciyi Kürsüden İndiren Müdüre Mükâfat Gibi Atama!
- Konferans Yasaklamak Sadece Almanya’da Yapılınca mı Kötüdür?
- Almanya Alevi Birlikleri Federasyonundan Mezhep Soslu “Hayır” Açıklaması
- ‘Cumhuriyet Dönemi Din Politikaları ve Yasaklar Süreci’
- CHP'li İnce Almanya'nın Yasağını Esed Örneğiyle Savundu
- Beşşar Esed ve Pilotu Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim